Владивосток, , 12:18 — REGNUM Самые актуальные вопросы из жизни молодой семьи обсудят участники первого форума молодых семей Приморского края «Сами» с 20 по 22 сентября. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда президентских грантов, собрало на площадке детского оздоровительного лагеря «Юнга» 50 семей из 19 муниципалитетов региона, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Этот молодежный проект стал одним из самых крупных победителей всероссийских грантовых конкурсов и призван способствовать достижению целей Национального проекта «Образование». На его реализацию Фонд президентских грантов направил около 2 миллионов рублей.

В течение трех дней 50 семей со всех уголков Приморья смогут обменяться опытом и найти единомышленников для совместной реализации значимых для региона проектов.

«Подобный форум в крае проходит впервые и, надеюсь, станет ежегодным. Мы активно поддерживаем инициативы в сфере поддержи молодых семей, а часть из них реализуем сами. Например, вот уже более чем 9 лет реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края», по которой на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья могут претендовать жители края до 35 лет», — отметила руководитель департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Она напомнила также, что по инициативе Губернатора Олега Кожемяко молодые семьи могут рассчитывать и на другие меры социальной поддержки.

Открыла официальную программу форума панельная дискуссия «Проблемы современного родительства. Семейный клуб: модели, возможности, перспективы» с участием представителей органов исполнительной власти, общественников и родителей.

«Проблемы современных родителей можно решить, развивая сеть, инфраструктуру и культуру семейных клубов. Тому, как это делать, какие цели при этом перед собой ставить и какими проектами их достигать, участники форума научатся на практике в ходе трехдневной проектной сессии», — отмечают организаторы.

Почти половина участников форума «Сами» — это юные приморцы. Для них запланирована отдельная насыщенная программа. Ребята будут учиться, заниматься творчеством и участвовать в мероприятиях форума.