Владивосток, 20 сентября 2019, 12:18 — REGNUM Самые актуальные вопросы из жизни молодой семьи обсудят участники первого форума молодых семей Приморского края «Сами» с 20 по 22 сентября. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда президентских грантов, собрало на площадке детского оздоровительного лагеря «Юнга» 50 семей из 19 муниципалитетов региона, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.
Этот молодежный проект стал одним из самых крупных победителей всероссийских грантовых конкурсов и призван способствовать достижению целей Национального проекта «Образование». На его реализацию Фонд президентских грантов направил около 2 миллионов рублей.
В течение трех дней 50 семей со всех уголков Приморья смогут обменяться опытом и найти единомышленников для совместной реализации значимых для региона проектов.
Она напомнила также, что по инициативе Губернатора Олега Кожемяко молодые семьи могут рассчитывать и на другие меры социальной поддержки.
Открыла официальную программу форума панельная дискуссия «Проблемы современного родительства. Семейный клуб: модели, возможности, перспективы» с участием представителей органов исполнительной власти, общественников и родителей.
Почти половина участников форума «Сами» — это юные приморцы. Для них запланирована отдельная насыщенная программа. Ребята будут учиться, заниматься творчеством и участвовать в мероприятиях форума.