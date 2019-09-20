Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM В Казахстане из трудового рабства освободили мужчину, который приехал в республику из Советского Союза ещё до его распада. Известно, что у него имеется советский паспорт. В настоящее время миграционная служба департамента полиции Костанайской области Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

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Как уточнила глава общественного фонда «Дамыту» Нина Костюк, от которой стало известно о вызволении мужчины, после приезда в Казахстан Дмитрий попал в рабство в тогда ещё Кокчетавской области, а после в Алма-Атинской области.

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Для установления гражданства мужчины полиция сделала запрос в посольство России в городе Нур-Султане. По словам начальника миграционной службы полиции Костанайской области Кайрата Дутпаева, когда гражданство будет установлено, Дмитрий либо вернётся в Россию, либо получит паспорт гражданина Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Ростовской области из трудового рабства были освобождены 14 человек — лица без определённого места жительства. Жили бомжи в непригодных для проживания условиях, не было обеспечено нормальное питание, при этом хозяева угрожали им применением силы и изъятием документов. По подозрению в использовании рабского труда силовики задержали двух мужчин — жителей Батайска.