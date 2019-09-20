Белгород, 20 сентября 2019, 12:19 — REGNUM Новая спортивная площадка появилась в Белгороде на территории школы №27. Стадион, оборудованный современными тренажёрами и покрытиями, предназначен для уроков физкультуры школьников и занятий спортом жителей близлежащих домов. На обустройство потрачено 12 млн рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании-инвестора.
Социальный объект построила компания «Технониколь», предприятие начало работать в регионе в 2018 году. Площадь стадиона составляет две тысячи квадратных метров. Здесь разместили футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, баскетбольно-волейбольную площадку, место для воркаута с брусьями, турниками и спортивными снарядами, а также беговую дорожку длиной более 600 м. На стадионе предусмотрены трибуны. Учащиеся школы №27 будут заниматься здесь физкультурой, а в неучебное время площадка открыта для всех желающих.
Стадион построили по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко в рамках программы «65 Добрых дел» к 65-летию Белгородской области. Работы на площадке начались в 2018 году, сдать объект в эксплуатацию планировали к сентябрю 2020 года.