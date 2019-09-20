Белгород, , 12:19 — REGNUM Новая спортивная площадка появилась в Белгороде на территории школы №27. Стадион, оборудованный современными тренажёрами и покрытиями, предназначен для уроков физкультуры школьников и занятий спортом жителей близлежащих домов. На обустройство потрачено 12 млн рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании-инвестора.

Стадион Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь»

Социальный объект построила компания «Технониколь», предприятие начало работать в регионе в 2018 году. Площадь стадиона составляет две тысячи квадратных метров. Здесь разместили футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, баскетбольно-волейбольную площадку, место для воркаута с брусьями, турниками и спортивными снарядами, а также беговую дорожку длиной более 600 м. На стадионе предусмотрены трибуны. Учащиеся школы №27 будут заниматься здесь физкультурой, а в неучебное время площадка открыта для всех желающих.

«Появление нового стадиона свидетельствует о том, что крупный бизнес в Белгороде неравнодушен к общественным проблемам и учитывает интересы горожан. Приятно, когда компания, приходящая работать в наш регион, подключается к решению социальных задач и помогает сделать наш город лучше и удобнее для его жителей», — отметил заместитель губернатора Олег Абрамов.

Стадион построили по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко в рамках программы «65 Добрых дел» к 65-летию Белгородской области. Работы на площадке начались в 2018 году, сдать объект в эксплуатацию планировали к сентябрю 2020 года.