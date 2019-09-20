Джакарта, , 12:08 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) заявили, что площадь лесов, сгоревших на территории Индонезии в период с января по август 2019 года, достигла 328 тыс. га, сообщает информационное агентство Antara.

«Самая большая площадь сожженных земель находится в провинции Риау и достигает 49 тыс. гектаров», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Лесные пожары также зафиксированы в провинции Центральный Калимантан (44 тыс. га.), Западный Калимантан (25 тыс. га) и Южная Суматра (11 тыс. га).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что смог от лесных пожаров на Суматре в настоящее время охватил индонезийскую провинцию Ачех.

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