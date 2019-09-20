Лиссабон, , 12:26 — REGNUM Бывшая работница «Макдоналдса» Паула Лека, которая бесплатно кормила в детстве бургерами португальского форварда туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду, заявила, что она с радостью примет предложение футболиста о совместном ужине.

«Если он пригласил меня на ужин, я приду, разумеется. Первым делом я бы поблагодарила его, а затем мы смогли бы вспомнить былые времена», — приводит слова женщины The Sun.

Также она рассказала, что ребята появлялись возле ресторана, и если у них оставались лишние бургеры, менеджер разрешал их отдать им, а Роналду в то время был, возможно, самым «робким из всех».

Кроме этого, Паула Лека отметила, что она впоследствии рассказывала эту историю своему сына, а тот ей не верил, так как не мог себе этого представить, что его мать кормила бесплатными бургерами самого Роналду .

Отметим, ранее Криштиану Роналду рассказал в одном из своих интервью, что, когда ему было 11−12 лет и он жил в академии лиссабонского футбольного клуба «Спортинг», по вечерам они с одноклубниками ходили в находящийся рядом «Макдоналдс» и просили покормить их бесплатно, потому что у них не было денег. Также футболист отметил, что в этом заведении «была женщина по имени Эдна и еще две девушки», которые давали им бургеры бесплатно, и что потом он их искал, для того чтобы пригласить на ужин, и не смог найти.