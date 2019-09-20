Канберра, , 12:21 — REGNUM В десятках стран мира 20 сентября проходят протестные акции в «защиту климата». Одна из первых акций протеста прошла в нескольких крупных городах Австралии, участие в мероприятиях приняли 300 тыс. человек. Об этом передает 20 сентября агентство Daily Mail.

Первые масштабные протесты «глобальной климатической забастовки» прошли в Сиднее и Канберре, где демонстранты призвали лидеров Австралии принять решительные меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Подобные митинги запланированы по всему миру, причем 800 мероприятий планируется провести в США и 400 в Германии. Протесты проходят накануне климатического саммита ООН, который состоится на следующей неделе.

Отмечается, что «глобальная климатическая забастовка» может стать крупнейшей в истории.