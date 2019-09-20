Бариади, Танзания, , 12:04 — REGNUM Органы здравоохранения Танзании ожидают, что более 150 тысяч детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет, проживающих в округе Бариади области Симию, примет участие в бесплатной программе вакцинации от кори, полиомиелита и краснухи. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прививки будут делать, начиная с 26 сентября по 30 сентября этого года, в поликлиниках, медицинских центрах и больницах региона. Координатор программы вакцинации в муниципалитете Бариади Марко Игенге заявил об этом на заседании комитета здравоохранения, прошедшем 19 сентября. Жителей активно призывают принять участие в программе, передает издание.

«Эти прививки очень важны для детей, граждане, приводите своих детей, ведь корь и краснуха передаются воздушно-капельным путем, и отсутствие прививки подвергнет ваших детей большому риску заражения», — заявил Игенге.

Временно исполняющий обязанности главного врача муниципалитета Саид Мловоша призвал религиозных лидеров присоединиться к компании по информированию населения о важности прививок, которые защитят детей от опасных болезней.