Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Вредные вещества в питьевой воде могут привести к более чем 100 тыс. случаев развития онкологических заболеваний в течение жизни одного поколения в США, соответствующее исследование ученых организации Environmental Working Group опубликовано на сайте Phys.org.

Так, специалисты изучили воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тыс. системах водоснабжения в Соединенных Штатах. Выяснилось, что наибольший риск для здоровья человека несут содержащиеся в воде мышьяк, побочные продукты дезинфекции, а также уран и радий.

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При этом самыми опасными являются системы водоснабжения, использующие подземные воды, говорится в исследовании. Снизить риск заболеваний поможет использование фильтров для воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.

В настоящее время в России число онкобольных превышает 3,6 млн человек. Ежегодно в стране выявляется 566 тыс. заболевших раком.

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