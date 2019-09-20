Щербиновский район, 20 сентября 2019, 11:38 — REGNUM Правильному снижению веса будет посвящён День здоровья в Краснодарском крае — 21 сентября специалисты проведут приём всех желающих в Щербиновском районе, на базе поликлиники в станицы Щербиновской. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.
Как пояснили в краевом минздраве, приём будут вести кардиолог, терапевт, психолог, психиатр, эндокринолог, другие специалисты.
Всем желающим предложат пройти диагностические исследования, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, проверить показатели роста и веса, а также пройти флюорографию, ЭКГ, УЗИ. Акция состоится в рамках региональных проектов (в рамках нацпроекта «Здравоохранение»).