Карсон-Сити, США, , 11:42 — REGNUM Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Своё участие в мероприятии на странице в Facebook уже подтвердили около трёх миллионов человек. Из-за этого ВВС США временно (до 22 сентября) закрыли воздушное пространство над «Зоной 51». Сообщается, что «штурм» начнётся в 16:20 по западноамериканскому времени (в 02:20 по московскому времени 21-го сентября).

Напомним, организаторы «штурма» Мэтти Робертси Фрэнк ДиМаджио решили провести музыкальный фестиваль Alien Stock, вместо ранее запланированного события. Он пройдёт в Лас-Вегасе 20-го сентября.

«Зона 51» — это военная база, расположенная в штате Невада (США). По слухам, правительство США проводит там эксперименты над внеземными формами жизни и тестируют секретные военные разработки. «Штурм Зоны 51» был организован для того, чтобы узнать истинное предназначение базы.

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