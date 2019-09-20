Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Новый рисунок, содержащий выпад против президента США Дональда Трампа и его политики, выложил на своей странице в твиттере актер Джим Керри, который последнее время увлекается созданием политических карикатур.

Рисунок Джима Керри «По крайней мере, Полли получит печеньку» Цитата со страницы Джима Керри в Twitter

На рисунке изображен попугай в красной кепке с лозунгом избирательной кампании Трампа (Make America great again) и в майке с профилем президента и надписью, означающей, что вокруг — одни глупцы. Попугай повторяет призывы, относящиеся к миграционной политике Трампа, в том числе — призыв построить стену на границе с Мексикой и отправить нелегальных мигрантов в страны происхождения. Над картиной Керри написал ироническое «По крайней мере, Полли получит печеньку».

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни хвалят актера за «попадание в точку», другие изумляются, «как низко он пал» и не лучше ли ему вновь плотно заняться кино.

Напомним, это не первый выпад Керри против Трампа, ранее он уже рисовал Трампа в виде кровавого убийцы.