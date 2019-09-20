Вашингтон, 20 сентября 2019, 11:33 — REGNUM Новый рисунок, содержащий выпад против президента США Дональда Трампа и его политики, выложил на своей странице в твиттере актер Джим Керри, который последнее время увлекается созданием политических карикатур.

Рисунок Джима Керри «По крайней мере, Полли получит печеньку»
Рисунок Джима Керри «По крайней мере, Полли получит печеньку»
Цитата со страницы Джима Керри в Twitter

На рисунке изображен попугай в красной кепке с лозунгом избирательной кампании Трампа (Make America great again) и в майке с профилем президента и надписью, означающей, что вокруг — одни глупцы. Попугай повторяет призывы, относящиеся к миграционной политике Трампа, в том числе — призыв построить стену на границе с Мексикой и отправить нелегальных мигрантов в страны происхождения. Над картиной Керри написал ироническое «По крайней мере, Полли получит печеньку».

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни хвалят актера за «попадание в точку», другие изумляются, «как низко он пал» и не лучше ли ему вновь плотно заняться кино.

Напомним, это не первый выпад Керри против Трампа, ранее он уже рисовал Трампа в виде кровавого убийцы.