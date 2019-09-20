Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве рассмотрят возможность предоставления жителям Молдавии доступа ко всем возможностям российской системы высшего образования, сообщает 20 сентября пресс-служба Минобрнауки РФ.

Сотрудничество России и Молдавии в образовательной сфере накануне обсудили участники пятнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Встреча прошла в Кишинёве.

По итогам встречи стороны достигли договоренности об изучении возможности создания Консорциума вузов России и Молдавии, который будет разрабатывать совместные образовательные программы, займётся организацией стажировок и повышением квалификации для молдавских и российских студентов и специалистов.

Также в ходе заседания стороны подтвердили заинтересованность в завершении работы над проектом соглашения между правительствами России и Молдавии о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, и подготовке к его подписанию в 2020 году.

Читайте также: В Нижегородском университете ожидают роста числа студентов из Молдавии