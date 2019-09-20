Хараре, , 11:35 — REGNUM Лидер зимбабвийского профсоюза врачей Питер Магомбейи, который считался похищенным, был обнаружен «живым и здоровым». Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявления местных СМИ.

По информации телерадиокомпании, в субботу, 14 сентября, исполняющий обязанности президента Ассоциации врачей больницы Зимбабве (ZHDA) Магомбейи отправил сообщение, в котором утверждалось, что его похитили, в результате чего сотни врачей вышли на улицы Хараре.

Некоторые из бастующих скандировали: «нет Питера, нет работы» и «возвращайте Питера». Протестующие были одеты в белые халаты. Они поклялись не возвращаться на работу до тех пор, пока не будет найден «похищенный лидер профсоюза».

Незадолго до своего исчезновения доктор Магомбейи сообщил агентству AFP, что ему поступали звонки с угрозами и сообщения на его телефон. Однако представитель правительства заявил, что у властей «нет причин» похищать зимбабвийцев.

Отмечается, что Магомбейи был обнаружен в четверг, 19 сентября, на обочине дороги около столицы страны, Хараре. По словам лидера профсоюза, с его здоровьем все в порядке, однако он дезориентирован. По информации журналистов, до сих пор не ясно, что случилось с Магомбейи.

Власти предположили, что похищение было организованным.

Напомним, что экономический кризис в Зимбабве привел к тому, что зарплата врачей сократилась до 100 долларов США в месяц. Многие из них не могут попасть на работу, поскольку заправка автомобиля бензином стоит около 80 долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве началась забастовка врачей