Бишкек, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оперативно принять меры по оптимизации дорожного движения, сообщили 20 сентября в пресс-службе правительства республики.

Председатель правительства провел совещание с участием представителей администрации Бишкека, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и других ведомств.

Абылгазиев заявил, что необходимо минимизировать неудобства, связанные с дорожными работами в городе. Он добавил, что все дополнительные меры необходимо было продумать до начала дорожных работ.

Напомним, на улице Московской в Бишкеке проводятся ремонтные работы, которые спровоцировали заторы. Ремонтные работы, начавшиеся 14 сентября, планируется завершить 30 октября.

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