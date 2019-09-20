Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM Голливудский актер и боксер Микки Рурк завещал похоронить его на Украине, в селе Загорцы Хмельницкой области, сообщает издание Segodnya.ua 19 сентября.

Большую часть своей жизни Микки Рурк прожил в США, по его словам, похороненным там он быть не хочет. После того, как друг и помощник актера Дмитрий Корнейчук рассказал ему, где живет его бабушка, звезда «Рестлера» попросил после смерти перевезти его на Украину.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — цитирует актера портал.

Мировую славу актеру принесли эротическая мелодрама «Девять с половиной недель», в которой он сыграл вместе с Ким Бессенджер, мелодрама «Дикая орхидея» и бадди-муви «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо». Вершиной творчества актера мировые критики назвали роль рестлера Рэнди «Барана» Робинсона в драме «Рестлер». Микки Рурк является сторонником системы Станиславского.