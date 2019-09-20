Москва, , 11:20 — REGNUM Более 3,5 млн саженцев и сеянцев высадили с начала общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Россельхоза.

Молодой лес Сыроежкин

Особое внимание в рамках акции уделяется восстановлению лесных богатств регионов, сильнее всего пострадавших от лесных пожаров этого лета. Жители Сибирского федерального округа уже высадили около 700 тысяч саженцев и сеянцев и вывели округ в лидеры по числу высаженных деревьев на сегодняшний день. Сибирякам помогали в этом деятели искусств, звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

Например, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае — актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев.

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Почти 80 субъектов РФ, где климатические и погодные условия этой осени благоприятны для посадки деревьев, откликнулись на призыв внести свой вклад в восстановление зеленого фонда страны. К акции также присоединились молодежные и экологические организации, в том числе Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Всероссийский студенческий корпус спасателей, Молодёжка ОНФ, Российское движение школьников, Российский союз молодежи и Российский союз сельской молодежи. Школьники и представители молодежных союзов помогают в озеленении поселков и городов, закладывают новые аллеи, скверы, парки.

Волонтерские мероприятия пройдут до 31 октября. Стать добровольцем и посадить дерево просто. Для этого достаточно зайти на сайт www.сохранимлес.рф или в приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать ближайшую точку восстановления лесов и в указанное время прибыть на место сбора участников.

Кроме того, поддержать акцию можно будет 21 сентября 2019 года на Первом московском экологическом фестивале «Экофест-2019». На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат. Также у участников будет возможность обучиться эко-волонтерству, посмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах «Авиалесоохраны». В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители — Две Маши, Ольга Бузова, Дискотека Авария, IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.

Кампания «Сохраним лес» станет частью традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая ежегодно проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%. В течение 6 лет реализации нацпроекта «Экология» показатель лесовосстановления должен достигнуть 100%. Участие волонтеров в посадке деревьев дополняет те обязательные работы по лесовосстановлению, которые лесные ведомства проводят в рамках нацпроекта. Добровольческие кампании направлены на формирование экологической осознанности подрастающего поколения, культуры заботы о лесном богатстве страны.

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