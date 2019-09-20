Тула, , 11:20 — REGNUM Отопление в жилых домах Тулы начнут включать с понедельника, 23 сентября, сообщила пресс-служба администрации города. Постановление подписал и.о. главы городской администрации Дмитрий Миляев.

Отопление на объектах социальной сферы начали включать чуть раньше, с 18 сентября. По данным на утро 20 сентября, тепло уже поступает в 23 детских сада, 20 школ, пять учреждений дополнительного образования и четыре учреждения здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгидрометеоцентр предупредил о резком похолодании в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Тульской области — по прогнозу в ночные часы температура может опуститься ниже нулевой отметки, возможен даже снег.

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