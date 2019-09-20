Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Оперная певица и почётный гражданин Санкт-Петербурга Ирина Богачёва скончалась после операции. Об этом рассказала президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова, сообщает 20 сентября портал 78.ru.

«Как сообщил муж, Ирина Богачёва скончалась после операции», — сказала Ефимова.

Артистка находилась в больнице, уточнил супруг Богачёвой Станислав Гаудасинский. По словам собеседницы издания, близкие, вероятно, в шоке от кончины певицы. Дата и время похорон пока не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Ирина Богачёва умерла 20 сентября в возрасте 80 лет. Она служила в Мариинском театре, среди её ролей — Кармен, Амнерис в «Аиде», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине».

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