Копенгаген, , 12:12 — REGNUM Датская столица оказалась на восьмом месте в подготовленном организацией Economist Intelligence Unit списке самых безопасных городов мира. При проведении исследования анализировалась информация о 60 городах Земли. Внимание обращали на безопасность хранящихся в городе данных, личную безопасность проживающих в нем людей, уровень оказания медицинской помощи, безопасность инфраструктуры города. При анализе также учитывались готовность спасательных служб, система транспорта, готовность противостоять природным катаклизмам и информационная безопасность. Из европейских городов в первую десятку вошли Копенгаген (8-е место) и Амстердам (4-е место) — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Среди абсолютных лидеров оказались японские города Токио (1-е место) и Осака (3-е место). Еще одним государством c двумя городами в первой десятке оказалась Австралия: Сидней занял 6-ю позицию, Мельбурн — 10-ю.

Недавние события в мире оказали серьезное влияние на формирование списка. Если еще в 2017 году Гонконг был на 2-м месте, то в обновленном рейтинге из-за демонстраций специальный административный район Китая занял лишь 20-ю позицию.

Замыкают список столица Бангладеш Дакка, пакистанский Карачи, Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).