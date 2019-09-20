Сеул, , 11:21 — REGNUM Южная Корея вошла в список стран наилучших для жизни. Об этом сообщает Yonhap Newsсо ссылкой на Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting.

Сеул, Южная Корея

Согласно индексу социального прогресса, опубликованному некоммерческой организацией Social Progress Imperative, Южная Корея занимает 23-е из 149 мест с показателем 85,61 балла.

Известно, что по сравнению с результатами прошлого года показатель опустился на пять ступеней вниз.

Первенство в рейтинге лучших стран для жизни занимает Норвегия с отметкой 90,95 балла, за ней следуют Дания, Швейцария, Финляндия, Швеция и Исландия.

Среди стран Азии Япония расположилась на 10-м месте, Китай — на 89-м месте.

Отметим, что при составлении данного рейтинга учитывались основные потребности (медицинская помощь, жилье, безопасность, цены на продукты питания, коммунальные услуги), благосостояние, качество окружающей среды, социальное устройство.