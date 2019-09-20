Кейптаун, , 11:16 — REGNUM Более 300 нигерийцев были репатриированы на родину из ЮАР в результате второй эвакуации граждан, прошедшей через неделю после волны насилия в южноафриканской стране, в результате которой погибло 12 человек.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, большая толпа людей приветствовала приезжих в аэропорту нигерийского города Лагоса.

Как отмечается, на прошлой неделе около 200 нигерийцев были репатриированы на чартерном самолете вследствие нападений, совершенных в отношении иностранных граждан в городе Йоханнесбурге и прилегающих к нему районах.

Кроме того, нападения были совершены на предприятия и собственность, принадлежащую нигерийским гражданам. Сотни их магазинов были разграблены или разрушены.

Согласно оценкам консульства Нигерии, в ЮАР проживает около 100 000 нигерийцев.