Могадишо, , 11:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обязалась сотрудничать с органами здравоохранения в Сомали в целях укрепления первичной медико-санитарной помощи и повышения потенциала медицинского персонала по всей стране.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, директор Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандхари, который только что завершил свой первый визит в Сомали, сообщил, что ВОЗ будет уделять основное внимание вопросам лечения психических заболеваний, охране здоровья матери и ребенка, а также борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Ахмед аль-Мандхари призвал страны-доноры проявить политическую волю в деле обеспечения благосостояния всех жителей Сомали и инвестировать в будущее страны посредством принятия мер по охране здоровья местного населения.