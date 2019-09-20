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Медведев на форуме городов в Новгороде — трансляция

В Великом Новгороде проходит форум «Среда для жизни: города». 20 сентября в его работе принимает участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он выступит на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны».

Также планируется участие министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Форум в Великом Новгороде стартовал 19 сентября. На него приехали более 70 мэров городов России. Программа второго дня форума посвящена приоритетам развития государства до 2024 года. Участники обсудят комфортную среду для жизни и экономический рост городов. Темой станет роль местного самоуправления в достижении этих целей.