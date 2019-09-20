Мапуту, , 11:09 — REGNUM Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что более одного миллиона детей в Мозамбике рискуют умереть из-за последствий ураганов.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в докладе ЮНИСЕФ говорится, что жизнь одного миллиона детей находится под угрозой вследствие разрушений, вызванных двумя ураганами, произошедшими в Мозамбике.

Согласно докладу, ураганы, обрушившиеся на Мозамбик несколько месяцев назад, оказали разрушительное воздействие на районы, в которых более миллиона местных детей страдают от недоедания, из которых более 160 000 — дети до пяти лет.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что только один циклон «Идай» затронул более 1 850 000 жителей Мозамбика.

Как отмечается, сотни людей погибли в марте этого года в результате мощного тропического циклона «Идай», охватившего южный регионы Африки.

Помимо Мозамбика Ураган «Идай» также поразил Зимбабве и Малави, став причиной многих разрушений. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, страны до сих пор пытаются ликвидировать последствия стихийных бедствий.