Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:11 — REGNUM В четверг, 19 сентября, в конференц-зале Кисенга в экономической столицы Танзании Дар-эс-Саламе состоялся Форум об образовании и трудоустройстве. Основной темой для обсуждения стал вопрос о том, на каком языке должно вестись образование в стране. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, форумы «Jukwaa la Fikra», посвященные различным повесткам дня, регулярно организует медиахолдинг Mwananchi Communications Ltd (MCL). В этом году прямая трансляция мероприятия велась на сайте MCL Digital и телеканале ITV. На форуме присутствовала министр образования, науки и технологии Джойс Ндаличако и другие эксперты в сфере образования и трудоустройства.

Многие участники мероприятия выступили с предложением о том, что образование в Танзании должно полностью перейти на язык суахили. По их словам, это должно быть сделано для того, чтобы среди учеников не возникало путаницы, а также для того, чтобы устранить классовые различия на рынке труда.

Студент Дар-эс-Саламского университета Геральд Дауди заявил, что образование в стране должно вестись на одном языке.

«Для многих в стране с первого по седьмой класс обучение ведется на суахили, однако в старшей школе и университетах преподают на английском. Но некоторые учились на английском, начиная с первого класса. У всех них не могут быть одинаковые знания», — заявил Дауди.

Студент Мсафири Мваджума заявил, что правительство должно ввести единый язык преподавания, чтобы устранить общественное неравенство.

«Если это будет суахили, то все должны обучаться на суахили, если английский, то пусть все используют английский», — подчеркнул он.

«Президент (Джон) Магуфули призывает всех нас к использованию суахили, но если вы придете в университеты, там говорят только на английском», — отметил Мсафири.