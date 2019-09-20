Махачкала, , 11:16 — REGNUM Дирекция единого государственного заказчика-застройщика в Дагестане, которая занимается строительством нового корпуса республиканского онкологического центра, необоснованно затягивает сроки сдачи объекта. Перед руководством дирекции поставлена задача развернуть работы в две смены с привлечением дополнительной рабочей силы, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе минздрава республики.

«Это жизненно важный объект, который необходимо завершить в кратчайшие сроки, так как здесь в основном будут лечиться тяжелобольные пациенты, и чем быстрее сдадут объект, тем больше людей смогут спасти врачи», — сказал в ходе инспекции министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

На сегодняшний день, по информации ведомства, в стационаре на 40 коек осталось завершить оснащение операционного блока, а в поликлинике на 200 посещений в смену ведутся отделочные работы. Министр поставил перед застройщиком задачу завершить работы и получить на объекты все правоустанавливающие документы до 1 ноября 2019 года.

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