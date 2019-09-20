Черкесск, , 11:03 — REGNUM МЧС предупредило о заморозках в Карачаево-Черкесии. В ближайшие дни в регионе резко похолодает. Синоптики прогнозируют даже первые заморозки, передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«22 и 23 сентября в ночные и утренние часы в центральных и южных районах КЧР ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3°С», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По данным МЧС, в ближайшие дни неблагоприятные погодные явления сохранятся и в Чечне, Ставропольском крае и Дагестане. Однако в этих регионах они связаны не с заморозками и похолоданием, а с чрезвычайной пожароопасностью (5 класс).