Монтрёй, Франция, , 11:40 — REGNUM В многопользовательской экшен-игре For Honor стартовало особое событие, посвящённое скандинавской мифологии. Об этом сообщалось в трейлере на официальном YouTube-канале компании Ubisoft 19 сентября.

Событие называется «Гнев Йормунгандов», оно расскажет о противостоянии рыцарей и викингов. В трейлере разработчики показали мифических чудовищ, магическое оружие и «пришествие Рагнарёка» (в скандинавской мифологии так называют гибель всего мира и богов).

В For Honor игроки управляют средневековым воином одной из фракций: рыцари, викинги, самураи и «У Линь». Релиз игры состоялся 17 февраля 2017 года.

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