Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал общественности приложить все усилия к тому, чтобы в рамках федеральных программ развития обеспечить доступ всех граждан к чистой питьевой воде.

Нью-Дели, , 11:43 — REGNUM «С тех пор, как наше правительство пришло к власти, мы предприняли множество шагов для обеспечения электричеством каждой деревни в стране. Новые туалеты появляются по всей стране. Теперь мы должны сделать так, чтобы в каждом доме была чистая питьевая вода», — отметил политик.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Моди заявил, что для осуществления этой цели правительство уже запустило несколько программ, по его словам, власти уже ведут работу в этом направлении.

Целью проектов правительства является и борьба с последствиями засухи в наиболее пострадавших от нее регионах. Наиболее пострадавшим от климатических условий штатом считается Махараштра. Помимо этого, центр запустил и программу страхования урожая.