Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) анализируют снимки, сделанные автоматической межпланетной станцией «Лунный разведывательный орбитер». Специалисты хотят получить и улучшить качество снимков района, куда предположительно мог приземлиться посадочный модуль индийской лунной миссии Чандраян-2.

«Сейчас мы анализируем снимки, сделанные 17 сентября. Важно помнить, что эти снимки сделаны в условиях экстремальной освещенности», — заявил журналистам ученый Ноа Петро.

По информации индийского новостного агентства Джагран, он также отметил, что следующая возможность определить место посадки и сделать его снимок представится только 14 октября.

Напомним, что в ходе лунной миссии Чандраян-2 посадочный модуль «Викрам» потерял связь с Индийской организацией космических исследований. Сообщается, что он отклонился от заданной траектории и приземлился в южной части Луны.