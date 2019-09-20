Обнинск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM 20 саженцев молодых дубов в рамках акции «Посади свое дерево Победы!» было высажено 19 сентября у мемориала «Вечный огонь» в Обнинске Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Акция была посвящена предстоящему 75-летию Великой победы над немецко-фашистскими захватчиками и вошла в программу V международного экологического форума «Экопросвещение». Во всех муниципалитетах предприятия общественные организации и неравнодушные жители принимают активное участие в этой патриотической акции. Председатель обнинского городского Собрания Владимир Викулин отметил, что тема экологии одна из наиболее актуальных, поэтому Обнинск с удовольствием поддержал высадку новых молодых деревьев.

В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, депутаты обнинского городского Собрания, представители администрации и общественности города.

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