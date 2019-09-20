Буденновск, Ставропольский край, , 11:00 — REGNUM На Ставрополье перед судом предстанет 23-летний житель поселка Терек Буденновского района за интимную переписку в интернете со школьницей. Дело возбуждено по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Следствие выяснило, что в апреле 2018 года обвиняемый в одной из социальных сетей переписывался с 11-летней девочкой из Медведевского района Республики Марий Эл. Он требовал от школьницы присылать ему свои фотографии в обнаженном виде, иначе грозился отредактировать её снимок из профиля в фото порнографического характера и разослать её друзьям.

Девочка подчинялась, а в ответ обвиняемый присылал ей свои фотографии аналогичного характера. Расследование данного уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.

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