Нью-Дели, , 10:59 — REGNUM Индия запустила глобальную сеть по лечению рака, которая позволит объединить специализированные больницы и институты из стран-партнеров данной программы. Сообщается, что уже одиннадцать стран изъявили желание присоединиться к этой инициативе.

«Я рад, что различные больницы из России, Казахстана, Вьетнама, Непала, ОАЭ, Афганистана, Ямайки, Бангладеш, Мьянмы и Замбии согласились стать частью этой сети», — заявил представитель мемориального центра Tata, запустившего программу.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ее целью является устранения неравенства в лечении данной болезни во всем мире.

Сообщается, что национальная сеть борьбы с раком была создана в Индии еще в 2012 году и только теперь она выходит на международный уровень.