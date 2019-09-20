Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM С начала 2019 года темпы строительства жилья в Нур-Султане сократились на 33%, что связано с высокими показателями по строительству в 2018 года. Об этом 20 сентября заявил первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, сообщает издание «Елорда Инфо».

По его словам, по темпам строительства отстают только два региона — Нур-Сультан и Мангистауская область, в которой строительство жилья сократилось на 9,5%.

Ускенбаев считает, что высокий спрос на жилье в Нур-Султане обязывает постоянно увеличивать темы строительства. Он добавил, что развитие строительства затрудняется сложностью выбора участков земли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в эксплуатацию ввели 5,7 млн кв. метров жилья, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Однако на строительство жилья направлено 605,7 млрд тенге ($1,58 млрд по курсу на 16 июля), что на 15,5% больше, чем в январе-июне 2018 года.

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