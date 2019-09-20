Анкара, , 11:14 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Фаик Озтрак заявил: «В соответствии с «Исследованием доходов и условий жизни населения» за 2018 год, осуществленным Советом статистики Турции, 53 млн граждан не могут позволить себе жилье, 48 млн сталкивается с финансовым затруднениями при выплате кредита, а 46 млн — не могут себе позволить недельный отдых».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаик Озтрак отметил: «С 2014 года, когда был заложен проект уродливого авторитаризма по настоящее время доходы 20% богатейшей части общества выросли на 1,7%, а доходы нуждающихся 20% — снизились на 0,1%».

Политик добавил: «И эта разница в доходах продолжает разграничиваться все сильнее. Страна не управляется, она брошена. Безработица давит молодежь».