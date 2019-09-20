Анкара, 20 сентября 2019, 11:05 — REGNUM Российская группа высшего пилотажа «Витязи» на 4 истребителях Су-30 провела показательное летное выступление на фестивале авиационных и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в аэропорту имени Ататюрка провели публичные выступления турецкие группы высшего пилотажа SoloTürk и Türk Yıldızları, подразделения ВВС, сухопутных сил, МВД, береговой охраны Турции, Red bull, а также российский пассажирский лайнер МС-21.
Посетители фестиваля TEKNOFEST наблюдали за происходящим со специально построенных трибун. Наибольшее оживление вызвало появление в небе отечественных истребителей.