Исламабад, , 10:55 — REGNUM Пуштунская активистка феминистского движения Пакистана Гулалай Исмаил бежала в США и попросила политического убежища.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на публикацию в New York Times, Гулалай Исмаил теперь проживает в Бруклине, Нью-Йорк и активно занимается исследовательской и правозащитной деятельностью. Активистка предпочла не раскрывать способ своего бегства из Пакистана, так как это «может поставить под угрозу десятки жизней». В защиту пакистанки уже выступили несколько конгрессменов от Демократической партии США.

Гулалай Исмаил сначала запретили выезд из Пакистана по просьбе Межведомственной разведки. Спецслужбы подозревают пуштунскую активистку, борющуюся за права женщин, в сотрудничестве с иностранными разведками. Несмотря на то, что Верховный суд Исламабада постановил снять запрет на выезд для Гулалай Исмаил, у нее конфисковали паспорт и начали расследование.