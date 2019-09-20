Мадрид, , 10:56 — REGNUM В Испании число зарегистрированных британцев заметно увеличилось перед Brexit. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Большинство британцев, переживающих из-за неопределенности, связанной с выходом Великобритании из состава Евросоюза, именуемым «Brexit», направляются в Испанию. Однако движут британцами не мысли о солнечных берегах Испании, а страх перед последствиями, которыми Brexit может обернуться. С декабря 2018 года количество британцев, получивших официальную регистрацию в Испании, возросло на рекордные 10%.

Большинство вновь прибывших британцев располагаются в Валенсии и Андалусии. Как правило, британцы-пенсионеры расселяются у берегов, а молодые и работающие приезжают в Мадрид и Барселону.