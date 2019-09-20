Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Телеканал «Рустави 2» возобновит вещание с 23 сентября 2019 года, заявил генеральный директор телекомпании Паата Салия, передает 20 сентября телеканал Imedi.

По его словам, утром в понедельник, 23 сентября, в эфир выйдет главная информационная программа «Курьер». Ранее, 26 августа, руководителем службы новостей «Рустави 2» был назначен Ираклий Имнаишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа новое руководство «Рустави 2» уволило несколько старых сотрудников, в том числе журналиста Георгия Габуния, оскорбившего в эфире телеканала президента России Владимира Путина.

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