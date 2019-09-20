Тегеран, , 12:58 — REGNUM Исполнительный директор иранского информационного агентства IRNA Зия Хашеми заявил, что западные СМИ, особенно американские, на которые влияет «политический фанатизм», рисуют ложный облик Ирана для своей аудитории, игнорируя экономические, культурные и политические достижения Исламской республики.

По словам Зия Хашеми, за последние 40 лет Иран преодолел множество препятствий и сейчас движется к экономической стабильности, и западные СМИ, особенно имеющие отделение в Тегеране, должны показывать это. Она также заявила, что Иран сделал значительный прогресс в области образования и туризма, что было невозможно представить четыре десятилетия назад.

Зия Хашеи призвал иранские и западные и иранские СМИ установить взаимопонимание и партнерство и перестать намеренно показывать другие государства в черном свете.