Барнаул, , 10:26 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал некоторые промежуточные итоги подготовки к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за первую половину сентября удалось добавить в базу более 2,6 тыс новых и удались 11,3 тыс несуществующих адресов.

«Все населенные пункты будут разбиты на счетные и переписные участки для того, чтобы в октябре 2020 года специально нанятые и обученные переписчики провели опрос населения, посетив все жилые помещения на своем счетном участке», — пояснила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. В рамках подготовки к ней регистраторы Алтайкрайстата уже начали обход населенных пунктов региона, чтобы подготовить необходимую базу. Всего в муниципальных образованиях региона в течение 30 дней будут работать 853 регистратора, которым предстоит актуализировать списки адресов домов и привести в соответствие картографический материал.

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