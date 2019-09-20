Токио, , 10:29 — REGNUM 19 сентября управление японской префектуры Окинава заявило, что в воде вблизи авиабаз США на юге префектуры были снова найдены токсичные химические вещества. Химические соединения, перфтороктансульфоновая кислота и перфтороктановая кислота, содержатся в воде в высоких концентрациях и, по словам специалистов, могут увеличивать риск возникновения рака. По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, тот факт, что источником выбросов являются базы США, остался неподтвержденным, так как американские военные не прислушались к просьбам муниципалитета о проведении инспекций на месте. Указанные химикаты могут использоваться для различных целей, так как способны отталкивать воду и масло. Отмечается, что Агентство по охране окружающей среды США старается оградить американских солдат от воздействия токсинов, поэтому вода на базах подвергается тщательной очистке. При этом, ни одна из американских баз на Окинаве не информирует управление префектуры об утечках, поэтому правительству Окинавы приходится регулярно проверять воду и тратить миллионы долларов на её очистку активированным углём.