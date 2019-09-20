Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении чиновника, который завизировал документы о приемке работ по ремонту спуска к реке Урал, что позволило перечислить подрядчику бюджетные деньги, хотя результаты работы имели ненадлежащее качество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

По данным ведомства, по резонансному делу уже утверждено обвинительное заключение. Материалы в ближайшее время поступят в суд для рассмотрения по существу.

Руководителю муниципального бюджетного учреждения инкриминируют превышение должностных полномочий. Как отметили в прокуратуре, чиновник желал улучшить показатели по службе. Зная, что на объекте культурного наследия (лестничный спуск к реке Урал) есть неустроенные нарушения строительных норм, чиновник подписал документы о приемке объекта.

Напомним, в 2018 году следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта по ремонту набережной Урала. Заказчик принял невыполненные в полном объеме работы на суммы около 20 млн рублей. Выяснилось также расхождение в стройматериалах, которые заявлялись в документах и применялись на практике.

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