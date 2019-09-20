Аддис-Абеба, , 10:08 — REGNUM Представитель Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) Клементина Нквета Салями заявила: «В настоящее время число беженцев на Африканском Роге быстро увеличивается. Уже сейчас более четырех миллионов беженцев в регионе и еще восемь миллионов внутренне перемещенных лиц размещены по нескольким лагерям, в основном в Эфиопии и Уганде». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

«В регионе стран-членов Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) проживают четыре миллиона беженцев, 80% из которых — дети», — сообщила Клементина Нквета Салями на заседании ИГАД в Аддис-Абебе.

В то время как другие регионы закрывают свои границы и вводят ограничения для беженцев и мигрантов, регион Африканского Рога открыл свои границы и позволяет получить временное убежище тем, кто убегает от конфликтов и других неблагоприятных ситуаций, в том числе экологических проблем. «Число беженцев продолжает расти как из-за новых, так и из-за старых затяжных конфликтов в регионе. К сожалению, возник новый гуманитарный кризис, не позволяющий вынужденно перемещенным лицам вернуться в свои дома», — отметила Салями на встрече. По ее словам, Уганда принимает самое большое число беженцев — более 1,32 миллиона человек.

Правительство Эфиопии в настоящее время предоставляет защиту почти миллиону беженцев из 26 стран, в основном молодежи, женщинам и детям. В Эфиопию по-прежнему прибывают, по меньшей мере, 500 человек каждый день, главным образом из Южного Судана, Эритреи и Сомали.