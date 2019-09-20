Горно-Алтайск, , 10:05 — REGNUM Жители Республики Алтай продолжают становиться жертвами мошенников — с начала года последним удалось «заработать» на наивности граждан больше 12 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Всего в 2019 году правоохранители возбудили 305 уголовных дел по фактам краж и мошеннических действий с использованием мобильной связи или интернета. Из них раскрыто 91 преступление.

«Стоит отметить, что если еще несколько лет назад, полицейские раскрывали лишь 10% таких преступлений, то сегодня оперативникам удается установить личность каждого третьего афериста», — отметили в МВД.

Одно из подобных преступлений было раскрыто совсем недавно. Как сообщало ИА REGNUM 13 сентября, руководитель отделения связи перечислила 24-летнему мошеннику из Тулы 4 млн рублей, находившихся на счету организации. Злоумышленник был задержан и заявил, что все деньги потратил, посещая рестораны.

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