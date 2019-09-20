Грозный, , 10:01 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожара в торговом центре «Гранд-Парк» в городе Грозном. Он отметил профессионализм сотрудников спасательного ведомства и оперативность.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тяжких последствий удалось избежать благодаря оперативности, профессионализму и мужеству личного состава ГУ МЧС по ЧР. Благодарю вас, бойцы! Вы — истинные герои!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Напомним, пожар в крупном торговом центре столицы Чечни разгорелся 19 сентября. Сигнал о нем поступил в МЧС в 20:27. Ликвидировали возгорание к 22:10. Никто из посетителей центра, спасателей и пожарных не пострадал.

Площадь пожара составила 700 кв. м. В его ликвидации приняли участие 152 человека, в том числе от ГУ МЧС 90 человек. Было задействовано 40 единиц техники.

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