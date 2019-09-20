Уфа, , 10:00 — REGNUM Благоустроенные квартиры были предоставлены сиротам в Башкирии после вмешательства прокуратуры. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По словам правоохранителей, администрация Бижбулякского района Башкирии нарушила права пяти сирот, которые нуждались в улучшении жилищных условий. В связи с тем, что муниципалитет не обеспечил их жильем, молодые люди были вынуждены снимать жилье или проживать у знакомых.

Прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием обязать районную администрацию обеспечить сирот жильем. Суд согласился с требования прокуратуры и полностью удовлетворил исковые требования.

Отмечается, что благодаря вмешательству сотрудников надзорного ведомства нуждающимся сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир.