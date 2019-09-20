Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Разработчики игры John Wick Hex назвали дату релиза своего предстоящего проекта. Игра выйдет 8 октября 2019 года, сообщалось в трейлере на YouTube-канале IGN 19 сентября.

Создатели позиционируют Jogn Wick Hex как «стратегическую экшен-игру» с участием популярного киногероя. Сообщается, что проект выйдет в магазине Epic Games Store.

Напомним, Джон Уик — это серия фильмов о бывшем наёмном убийце, сыгранном Киану Ривзом. Третья часть вышла в кинотеатрах 16 мая 2019 года.

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