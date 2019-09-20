Кейптаун, , 09:59 — REGNUM Организация за Свободу вероисповедания в Южной Африки (FOR SA) выразила свое возмущение после того, как Конституционный суд отказался пересмотреть решение, в соответствии с которым телесные наказания для детей в рамках семейных отношений были признаны неконституционными, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Апелляционный суд оставил в силе решение Высокого суда провинции Гаутенга, принятого в Йоханнесбурге в 2017 году, в котором утверждалось, что родители не могут использовать телесные наказания для воспитания своих детей, и было установлено, что порка детей нарушает их права.

Реагируя на единогласное решение Конституционного суда, FOR SA заявила, что это решение фактически означает, что «родители, которые применяют физическую силу для воспитания своих детей — независимо от «интенсивности» порки — совершают акт преступного нападения и, следовательно, могут быть привлечены к ответственности».

В своем заявлении адвокат FOR SA Даниэла Эллербек сказала, что данное решение серьезно подорвало права родителей на свободу вероисповедания.

«Вызывает сильное беспокойство то, что право родителей на воспитание своих детей в соответствии с их собственными убеждениями и тем, что, по их мнению, отвечает интересам их детей, фактически отрицается», — сказала Эллербек.

Эллербек также сказала, что суд, по сути, сделал преступниками многих верующих людей, которые считают, что Священные Писания позволяют (если не предписывают) им пороть своих детей в случае необходимости.

«Это разрушит семейные устои как основу нашего общества», — добавила она.