Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Министерство юстиции США опубликовало 19 сентября заявление о предъявлении обвинений в адрес Алексея Сааб (Али Хассан Сааб) в том, что он собирал разведданные для ливанской организации «Хезболла», которая признана в Соединенных Штатах террористической.

Сообщается, что обвиняемый, будучи членом «Хезболлы» с 1996 года, в 2000 году по ливанскому паспорту приехал в США, а с 2008 года стал натурализованным гражданином американского государства и поселился в штате Нью-Джерси. В минюсте сообщили, что он остался верен своей организации и входил в боевое подразделение, отвечавшее за операции в других странах. Также сообщается о его боевой подготовке, которую он проходил в течение нескольких лет на территории Ливана.

Алексея Сааб обвиняют в том, что он наблюдал за местами, в которых якобы готовились террористические акции. Следователи обнаружили в его телефоне фотографии штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, Статуи Свободы и других достопримечательностей Нью-Йорка.

Действия обвиняемого расценены, как угроза национальной безопасности. Сообщается, что в случае вынесения судом обвинительного приговора Алексея Сааб ожидает многолетнее тюремное заключение.